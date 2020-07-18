Медицина

13:20 18.07.2020

Минздрав инициирует кадровые изменения во Львовской ОГА в медицинской сфере

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Минздрав инициирует кадровые изменения во Львовской ОГА в медицинской сфере

 Министерство здравоохранения Украины будет инициировать кадровые изменения в руководстве Львовской областной государственной администрации из-за неудовлетворительной ситуации в медицинской сфере региона.

Об этом сообщается на странице Минздрава в соцсети Фейсбук по итогам ежедневного брифинга министра здравоохранения Максима Степанова в субботу.

"Такое решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая работала во Львовской области в начале июля.

"Я посещал Львовскую область. У нас была жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам, которые там возникли. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации…Сейчас готовится соответствующее представление относительно принятия кадровых решений во Львовской области. Могу сказать, что много чего не только не исправили, а просто не обратили внимание... Поэтому было сделано представление по увольнению тех или иных людей уже руководством Львовской облгосадминистрации", - сказал Степанов на брифинге.

Теги: #степанов #кадры #минздрав
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