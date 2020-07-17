Медицина

10:16 17.07.2020

Недофинансированные в рамках медреформы клиники смогут получать средства из других источников – Микичак

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Недофинансированные в рамках медреформы клиники смогут получать средства из других источников – Микичак

Медучреждения, которые в рамках реформирования системы здравоохранения недополучили финансирование по сравнению с "дореформенным уровнем", смогут получать его из других источников, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Больницы, поликлиники, амбулатории, которые имеют те или иные проблемы с финансированием, будут задействовать все возможные (…) разрешенные источники финансирования, в том числе финансирование из местного бюджета: гранты, фонды, программы, платные услуги, добровольное медицинское страхование", - сказала она на брифинге в пятницу.

Замминистра отметила, что "есть достаточно большое количество возможностей, которые мы будем активном включать для успешной работы каждого медучреждения, особенно в контексте реформы и реализации программы медицинских гарантий".

Она также подчеркнула, что в украинских больницах ощущаются "проблемы менеджмента наших учреждений здравоохранения".

Теги: #медреформа #минздрав
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