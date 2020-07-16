В Киеве провели четыре операции по трансплантации – Степанов

Институт сердца и Национальный институт хирургии и трансплантологии им.Шалимова провели четыре операции по трансплантации в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Вчера в Киеве состоялись трансплантации. Борис Тодуров провел трансплантацию сердца, а также в институте Шалимова двум людям провели трансплантации почек и провели трансплантацию печени",- сказал он.

Степанов также отметил, что министерство намерено развивать трансплантацию в Украине и выйти на уровень европейских стран.

"Минздрав сейчас системно начал заниматься вопросами трансплантации. У нас есть четкий план развития трансплантации, мы в ближайшие годы хотим выйти на уровень самых развитых в трансплантации европейских стран. Вчера в перечень медучреждений, которые могут проводить трансплантацию, мы добавили еще 12 – девять по органной трансплантации и три по трансплантации костного мозга",- сказал он.

Как сообщалось, в среду Кабинет министров Украины разрешил финансирование всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая расходы на получение донорского материала.

Помимо этого, правительство расширило перечень медучреждений, участвующих в пилотном проекте по трансплантации.