Медицина

10:09 16.07.2020

В Киеве провели четыре операции по трансплантации – Степанов

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В Киеве провели четыре операции по трансплантации – Степанов

Институт сердца и Национальный институт хирургии и трансплантологии им.Шалимова провели четыре операции по трансплантации в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Вчера в Киеве состоялись трансплантации. Борис Тодуров провел трансплантацию сердца, а также в институте Шалимова двум людям провели трансплантации почек и провели трансплантацию печени",- сказал он.

Степанов также отметил, что министерство намерено развивать трансплантацию в Украине и выйти на уровень европейских стран.

"Минздрав сейчас системно начал заниматься вопросами трансплантации. У нас есть четкий план развития трансплантации, мы в ближайшие годы хотим выйти на уровень самых развитых в трансплантации европейских стран. Вчера в перечень медучреждений, которые могут проводить трансплантацию, мы добавили еще 12 – девять по органной трансплантации и три по трансплантации костного мозга",- сказал он.

Как сообщалось, в среду Кабинет министров Украины разрешил финансирование всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая расходы на получение донорского материала.

Помимо этого, правительство расширило перечень медучреждений, участвующих в пилотном проекте по трансплантации.

Теги: #киев #трансплантация #степанов
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