Медицина

14:50 15.07.2020

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

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Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

 Кабинет министров Украины разрешил финансирование всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая расходы на получение донорского материала.

Помимо этого, правительство расширило перечень медучреждений, участвующих в пилотном проекте по трансплантации.

Соответствующее постановление правительство утвердило с доработкой на заседании в среду.

"Этим документом мы предлагаем внести изменения в постановления, которые регулируют вопросы трансплантации в Украине. Изменения в постановление предусматривают возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая расходы на получение донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания.

Он уточнил также, что принято решение расширить перечень потенциальных участников пилотного проекта по трансплантации на 12 медучреждений.

"Кроме того, проект предусматривает включение донорского этапа в стоимость тарифа по трансплантации", - добавил министр в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства.

Теги: #трансплантация #финансирование #кабмин
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