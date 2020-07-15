Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам

Кабинет министров Украины выделил 7,4 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.

Соответствующее постановление правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании в среду.

"19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе с Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", - прокомментировал решение Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.