Стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в ряде лабораторий снизились на 15% - аналитики

Цены на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 снизились на 15%, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" аналитики онлайн-хаба doc.ua со ссылкой на информацию клиник о проведении таких тестов, которой они располагают.

При этом в doc.ua отмечают, что не имеют информации по клиникам, которые не сотрудничают с онлайн-хабом.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что приезжим из стран "красной" зоны для досрочного завершения самоизоляции можно пройти ПЦР-тестирование в аккредитованных Центром общественного здоровья (ЦОЗ) лабораториях.

Перечень таких лабораторий размещен на сайте ЦОЗ.

В настоящее время в этом перечне 91 лаборатория разных форм собственности, в том числе 23 – в Киеве.

В "красную" зону входят страны, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.