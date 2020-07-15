Медицина

10:10 15.07.2020

Минздрав допускает пересмотр критерия для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

2 мин читать
Минздрав допускает пересмотр критерия для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны и использовать показатель инцидентности (количество новых случаев заболевания за последние семь/14 дней - ИФ) вместо количества активных больных на 100 тыс. населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"На этапе согласования по какому принципу будут открываться границы, в том числе в ЕС, обсуждался уровень активных больных на 100 тыс. населения. В конце июня мы внедрили критерий 40 активных больных на 100 тыс. После этого страны ЕС поменяли этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе", - сказал он.

Степанов добавил, что министерство инициировало увеличение показателя активных больных до 55 на 100 тыс. населения.

"В связи с увеличением количества активных больных в Украине (больше 62 на 100 тыс.) мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тыс. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тыс. населения будут попадать в "красную" зону, менее 55 – в "зеленую", - сказал он.

Министр подчеркнул, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

"Относительно лабораторий в аэропортах, по нашей информации, Министерство инфраструктуры рассматривает возможность установить лаборатории в аэропорту "Борисполь" и аэропорту Львова", - добавил он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 15.07.2020
В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

10:38 15.07.2020
Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

Степанов: мы утвердим правила обучения в школах с сентября на следующей неделе

09:44 15.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины – СНБО

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины – СНБО

09:08 15.07.2020
В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 049 продолжают болеть

08:27 15.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 578 тыс., число инфицированных - более 13,3 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 578 тыс., число инфицированных - более 13,3 млн - университет Хопкинса

04:53 15.07.2020
В Китае за сутки выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

03:30 15.07.2020
В США экспериментальная вакцина против COVID-19 показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования

В США экспериментальная вакцина против COVID-19 показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования

20:51 14.07.2020
"Фармак" экспортировал в ЕС применяемый при искусственной вентиляции легких препарат на $635 тыс. для пациентов с COVID-19

"Фармак" экспортировал в ЕС применяемый при искусственной вентиляции легких препарат на $635 тыс. для пациентов с COVID-19

20:42 14.07.2020
В Бельгии впервые с марта нет летальных исходов впоследствии заражения COVID-19

В Бельгии впервые с марта нет летальных исходов впоследствии заражения COVID-19

20:25 14.07.2020
В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, шесть человек скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупнейшие украинские фармпроизводители просят премьер-министра отложить введение 2Д-кодирования упаковок лекарств

Верховный Суд подтвердил законность действий фармкомпании "Биофарма" в работе с оптовыми покупателями

Минздрав ожидает поставки лексредств за бюджеты 2018-2019гг до конца года

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине

Кабмин выделил средства на реконструкцию и оснащения приемных отделений опорных медучреждений

Киевсовет не поддержал популистское решение о передаче МОЗ двух столичных медцентров

Минздрав готовит изменения в Программу медгарантий – Степанов

Минздрав намерен закупить "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 – Степанов

НСЗУ выплатила около 180 млн грн за предоставление помощи новорожденным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА