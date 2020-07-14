Верховный Суд подтвердил законность действий фармкомпании "Биофарма" в работе с оптовыми покупателями

Верховный Суд подтвердил законность действий фармацевтического производителя "Биофарма" в работе с оптовыми покупателями лекарственных средств и отменил штрафы, наложенные на фармкомпанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Как сообщается в пресс-релизе юридической компании "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы "Биофармы", такое решение Верховный Суд принял 9 июля.

В юркомпании напомлини, что АМКУ в июле 2019 года принял решение о нарушении ЧАО "Биофарма" и ООО "ФЗ "Биофарма" законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, а оштрафовал фармзавод "Биофарма" за применение в равнозначных договорах с оптовыми покупателями лекарственных средств различных сроков отсрочки оплаты за продукцию.

"Биофарма" оспорила решение АМКУ в суде.

"Постановлением Верховного Суда от 9 июля 2020 года в споре была поставлена точка: Верховный Суд подтвердил законность действий фармацевтического производителя и отменил решение о наложении штрафных санкций, согласившись с решениями, принятыми ранее первой и апелляционной инстанциями", - сообщается в пресс-релизе юрфирмы.

По словам руководителя практики антимонопольного и конкурентного права "Ильяшев и Партнеры" Александра Фефелова, Верховный Суд принял позицию, что договоры купли-продажи товара с целью участия в тендере не могут считаться равнозначными с теми, по которым товар закупался для дальнейшей дистрибуции, но другими способами.

АМКУ также не подтвердил наличие негативного влияния на конкуренцию между дистрибьюторами, поскольку условия оплаты фактически были равными, справедливыми, выгодным для всех покупателей, и ни одного факта искажения конкуренции не было зафиксировано.

Фармацевтический завод "Биофарма" (Biopharma) — украинская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных высокотехнологичных препаратов из донорской крови человека, рекомбинантных препаратов, препаратов на основе споротворных бактерий.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове.