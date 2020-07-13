Минздрав ожидает поставки лексредств за бюджеты 2018-2019гг до конца года

Министерство здравоохранения ожидает поставки лексредств и медизделий за средства 2018-2019 годов до конца года, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"До конца года мы ожидаем поставки в региональные больницы за бюджеты 2018-2019 годов на сумму 4,2 млрд грн, из которых лекарства на 700 млн грн пришли в конце предыдущего месяца и планируется их распределение в регионы", - сказала она.

При этом замминистра уточнила, что по состоянию на 1 июля 2020 года Минздрав обеспечил поступление лексредств и медизделий на 25% выше по сравнению с мартом. "Сокращена дебиторская задолженность международных закупщиков на 1,6 млрд грн. По большинству программ централизованных закупок мы видим стабильную ситуацию: уровень обеспеченности лекарств по имеющимся остаткам в регионах составляет около 75-85%, соответственно по разным программам", - констатировала Шаталова.

Она подчеркнула, что министерство также пытается решить ситуацию относительно некоторых поставок по направлениям туберкулеза, антиретровирусной терапии, иммуносупрессии за предыдущие годы.

"Вопрос в том, что некоторые обращения международных поставщиков длительно евремя не обрабатывались, например, требовал урегулирования вопрос по программе трансплантации. ПРООН совместно с Минздравом нашли решение ситуации и в конце текущего месяца мы получим те лекарства, в которых нуждаются пациенты. Также с 2017 года тянется вопрос по переходным остаткам средств ЮНИСЕФ по закупкам антиретровирусной терапии. Постановлением Кабмина от 27 мая 2020 года эти средства разблокировали до конца текущего года. Мы ожидаем поставки лексредств за счет остатков до конца октября", - сказала замминистра.

По ее словам, до этого периода остатков лескредств на складах больниц достаточно для удовлетворения потребностей пациентов. Дополнительно для обеспечения непрерывности лечения Центр общественного здоровья согласовал возможность закупки таких лекарств за средства глобального фонда.

"Закупку антиретровирусных препаратов за средства 2020 года будет осуществлять ГП "Медицинские закупки Украины", - уточнила Шаталова.

Она добавила, что также решается вопрос поставок лексредств по направлению туберкулеза, которые были задержаны в связи с пандемией. "Компании на предыдущей неделе проинформировали, что первая часть лексредств будет поставлена до конца июля, другие поставки осуществят до средины сентября. Также компании сообщили, что будут применены штрафные санкции в связи с отсрочкой поставок", - сообщила замминистра.