Медицина

14:20 11.07.2020

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

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Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Министерство здравоохранения Украины позволило проведение клинических испытаний 4 лекарственных средств отечественного производства с целью изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, речь идет о таких лекарственных средствах: АМИЗОН МАКС, Амиксин IC, Биовен, Корвитин.

"Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии. После получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни", - отмечено в сообщении Минздрава.

Кроме того, Минздрав отслеживает информацию о разработке вакцин против коронавируса в мире. Сейчас такой вакцины нет. Компания AstraZeneca заявила о планах ее изготовления. Был создан альянс между четырьмя странами (Германия, Франция, Италия и Нидерланды) и сделан предзаказ вакцины. "Украина также обратилась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины, наша страна была в приоритете по ее получению", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Теги: #лекарства #коронавирус #степанов #минздрав
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