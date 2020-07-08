Кабмин выделил средства на реконструкцию и оснащения приемных отделений опорных медучреждений

Кабинет министров Украины в среду с тридневной доработкой утвердил постановления, предусматривающие реконструкцию и оснащение приемных отделений опорных медучреждений госпитальных округов.

Соответствующими постановлениями предусматривается выделить из Фонда борьбы с COVID-19 5,3 млрд грн на закупку оборудования, 1,68 на капремонт и реконструкцию 210 приемных отделений.

"Это решения позволит выделить Минздраву средства для закупки оборудования для приемных отделений в опорные учреждения здравоохранения в госпитальных округах. Речь идет о районных больницах. Это будет реальной медреформой, когда во всех районных больницах будут доступны томографы, ангиографы, эндоскопическое оборудование. Проектом предусматривается, что это оборудование будет закуплено централизованно Минздравом. Получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины", - прокомментировал министр здравоохранения МАксим Степанов.

"Речь идет о капремонте и реконструкции 210 приемных отделений по всей территории Украины. С целью оборудования приемных отделений опорных медучреждений, в частности определенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, необходимо выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом в сумме 1,68 млрд грн", - добавил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.