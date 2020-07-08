Киевсовет не поддержал популистское решение о передаче МОЗ двух столичных медцентров

Депутаты Киевского городского совета во вторник, 7 июля, не поддержали голосами передачу государству Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

За проект решения передать целостный имущественный комплекс Центра микрохирургии глаза и Центра репродуктивной и перинатальной медицины из коммунальной собственности Киева в подчинение Министерству здравоохранения проголосовали 47 и 46 депутатов соответственно.

Конфликт вокруг двух центров возник из-за того, что их руководство не заключило контракт с НСЗУ до 1 апреля, что привело к потере финансирования. Несмотря на то, что Кабинет министров 5 февраля Постановлением №65 разрешил продлить срок заключения контрактов с НСЗУ до конца года и обеспечил финансирование медицинских учреждений на прежнем уровне, руководство центров юридический статус не переоформляло и добивалось передачи своих учреждений Министерству здравоохранения.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, руководители Центра микрохирургии глаза и Центра репродуктивной и перинатальной медицины "продолжают игнорировать юридическую реальность, в которой живет вся украинская медицина".

По мнению главы аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, передача клиник Министерству здравоохранения будет означать, что "клиники станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес, а Киев, который за последние годы влил в клиники миллионы гривен на модернизацию и покупку оборудования, останется ни с чем".