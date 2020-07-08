Медицина

10:16 08.07.2020

Минздрав намерен закупить "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 – Степанов

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Минздрав намерен закупить "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 – Степанов

Министерство здравоохранения ведет переговоры с компаниями по поводу закупки противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Препарат "Ремдесивир" был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами. Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения – по показателям и проценту летальности, который самый низкий в Европе. Что касается использования этого препарата, он не был доступен с точки зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства. Предварительно есть договоренность о его закупке в количестве, рассчитанном на лечение 8 тыс. пациентов",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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