НСЗУ выплатила около 180 млн грн за предоставление помощи новорожденным

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила медучреждениям около 180 млн грн за предоставление неонатальной помощи новорожденным, сообщила пресс-служба НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, всего НСЗУ законтрактовала 121 медучреждение на предоставление неонатальной помощи новорожденным. Среди них 21 перинатальный центр, три центра матери и ребенка, 24 роддома, 23 областные детские больницы.

В апреле-мае медучреждения оказали помощь 5,331 тыс. младенцев.

В бесплатный пакет помощи в сложных неонатальных случаях включена интенсивная терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживание, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, респираторная поддержка, парентеральное питание, лабораторные и инструментальные исследования, офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев, вакцинация по календарю профилактических прививок