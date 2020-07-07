Медицина

11:30 07.07.2020

НСЗУ выплатила около 180 млн грн за предоставление помощи новорожденным

1 мин читать
НСЗУ выплатила около 180 млн грн за предоставление помощи новорожденным

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила медучреждениям около 180 млн грн за предоставление неонатальной помощи новорожденным, сообщила пресс-служба НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, всего НСЗУ законтрактовала 121 медучреждение на предоставление неонатальной помощи новорожденным. Среди них 21 перинатальный центр, три центра матери и ребенка, 24 роддома, 23 областные детские больницы.

В апреле-мае медучреждения оказали помощь 5,331 тыс. младенцев.

В бесплатный пакет помощи в сложных неонатальных случаях включена интенсивная терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживание, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, респираторная поддержка, парентеральное питание, лабораторные и инструментальные исследования, офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев, вакцинация по календарю профилактических прививок

Теги: #нсзу #медучреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 01.07.2020
НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

15:24 26.06.2020
Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

13:17 25.06.2020
НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

14:02 22.06.2020
"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

14:02 22.06.2020
"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

15:00 17.06.2020
Медреформа не повлияла на закрытие инфекционных больниц - директор департамента договорной НСЗУ

Медреформа не повлияла на закрытие инфекционных больниц - директор департамента договорной НСЗУ

13:07 17.06.2020
НСЗУ предлагает выделить на ПМГ в 2021 году 240 млрд грн и 67 млрд грн на лечение COVID-19

НСЗУ предлагает выделить на ПМГ в 2021 году 240 млрд грн и 67 млрд грн на лечение COVID-19

12:25 12.06.2020
Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

10:03 12.06.2020
Реформа здравоохранения будет продолжена в 2020г с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины"

Реформа здравоохранения будет продолжена в 2020г с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины"

18:26 09.06.2020
Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав формирует департамент качества медпомощи

Степанов: планируем до конца июля открыть новый корпус "Охматдета", до конца 2021 г. полностью закончить строительство

Все лабцентры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19

Минздрав Украины инициирует изменения в пилотный проект по трансплантации

Минздрав планирует улучшать техническую базу больниц

Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

В реформирование здравоохранения может вернуться идея сооплаты – Квиташвили

В тарифы на медуслуги нужно включить оплату коммунальных услуг – Квиташвили

Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА