Минздрав формирует департамент качества медпомощи

Министерство здравоохранения вводит в свою структуру департамент качества медицинской помощи, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В состав министерства мы вводим новую структуру – департамент качества медицинской помощи. Его структурные подразделения будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи. Это - отдел контроля качества предоставления медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности медуслуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения",- сказала она.

"Возобновляется работа клинико-экспертной центральной комиссии. Кроме того, мы работаем над соответствующим приказом министерства, который вскоре будет принят. В этой структуре также будет подразделение, занимающееся медсестринством. Эта экспертная группа в настоящее время комплектуется. Фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, занимающиеся развитием медсестринства",- добавила Микичак.