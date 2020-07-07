Медицина

10:01 07.07.2020

Степанов: планируем до конца июля открыть новый корпус "Охматдета", до конца 2021 г. полностью закончить строительство

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Степанов: планируем до конца июля открыть новый корпус "Охматдета", до конца 2021 г. полностью закончить строительство

Вторую очередь Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" откроют до конца июля 2020 года, все строительство планируется завершить до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы "Охматдет". Оно предусматривало открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделение онкологии с койками интенсивной химиотерапии. В связи с эпидемией появилась задержка с поставкой медоборудования европейских производителей. Я обратился в компании, чтобы они ускорили поставку оборудования. Мы перенесли открытие отделений на конец июля",- сказал он.

"В следующем году мы продолжим реконструкцию и закупку оборудования, чтобы открыть следующее отделение. Кроме блока химиотерапии будет центр экстренной медпомощи, полный спектр хирургических отделений. Планируем полностью закончить до конца 2021 года",- добавил министр.

Теги: #степанов #минздрав #охматдет
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