Медицина

10:01 07.07.2020

Все лабцентры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19

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Все лабцентры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19

Лабораторные центры в Украине обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19 при полной загрузке, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке. Мы удерживаем этот уровень Если где-то возникает проблема, мы оперативно доставляем тест-системы",- сказал он.

При этом Степанов отметил, что министерство продолжает расширять лабораторные мощности в стране.

"В последние месяцы мы восстанавливаем разрушенную ранее систему. В начале эпидемии у нас было три лаборатории, которые осуществляли ПЦР-тестирование. В настоящее время их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабцентры. Одной из проблем также был кадровый голод в лабцентрах. За три месяца мы переобучали врачей, привлекали дополнительных и продолжаем это делать. И конечно: все, что касается расширения наших лабцентров – наш приоритет. Мы будем расширять их штат, восстановим всю систему",- сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #украина #лаборатории
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