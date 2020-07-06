Минздрав Украины инициирует изменения в пилотный проект по трансплантации

Министерство здравоохранения Украины инициирует расширение пилотного проекта по трансплантации и внесение изменений относительно финансирования, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"В настоящее время в Украине реализуется пилотный проект изменений в финансовом обеспечении лечения пациентов методом трансплантации. Суть его в том, что все медучреждения будут получать полную оплату услуг, которые они предоставляют при проведении трансплантации. Это позволит увеличить количество таких медучреждений, а также развивать профессиональные команды в регионах. В пилот включены 12 медучреждений, девять из них выполняют органную трансплантацию, три – трансплантацию костного мозга", - сказал он.

"Минздрав получил еще 12 заявок от других медучреждений относительно включения в пилот. Министерство инициировало внесение изменений в соответствующее постановление относительно увеличения количества участников пилота и изменения их финансирования. В предложенных министерством изменениях предусмотрено включение услуг по поиску пары донор-реципиент, а также получение гемопоэтических стволовых клеток за счет госфинансирования. Таким образом действия Минздрава направлены на обеспечение полной оплаты всех составляющих расходов для трансплантации костного мозга в Украине",- добавил замминистра.