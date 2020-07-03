Минздрав планирует улучшать техническую базу больниц

Министерство здравоохранения рассматривает возможность улучшения технической базы больниц для работы с eHealth, сообщил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы планируем и рассматриваем возможность частичного обновления технических средств, компьютеров – мы работаем над этим", – сказал замминистра.

В то же время он отметил, что врачу первички для работы с eHealth достаточно иметь смартфон.

Помимо этого, Кучер подчеркнул, что в настоящее время работу медучреждений обеспечивают 59 медицинских информационных систем (МИС), которые необходимо установить для пользования функционалом электронной системы здравоохранения.

"В настоящее время 29 МИС обеспечивают работу первички. 30 МИС – на вторичке, 15 из них сотрудничают с аптечными учреждениями", – отметил замминистра.

По его словам, безопасность системы регулярно проверяется, а основные данные о пациентах, персональные данные, данные о болезнях надежно защищены. "Это заложено в самом начале в архитектуре системы. Мы сотрудничаем с разными партнерами и на постоянной основе проверяем безопасность центрального компонента eHealth", - пояснил он.

Кроме того, Кучер подчеркнул, что государство должно видеть точную информацию о расходах в реальном времени для дальнейшего прогнозирования.

"Для чего мы это делали, помимо удобства пациентов? Государству необходимо иметь точную статистическую информацию о расходах. Конечно у нас есть отчеты, которые обрабатываются в министерстве, но нам важно иметь информацию в реальном времени, чтобы у нас была возможность делать прогнозы", - добавил Кучер.