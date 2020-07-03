Медицина

09:47 03.07.2020

Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

1 мин читать
Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", - сказал он.

"Основными заданиями совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрения в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований", - добавил министр.

Теги: #совет #степанов #медреформа #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 02.07.2020
Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

12:19 02.07.2020
В реформирование здравоохранения может вернуться идея сооплаты – Квиташвили

В реформирование здравоохранения может вернуться идея сооплаты – Квиташвили

11:36 02.07.2020
Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах

Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах

10:33 02.07.2020
Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

17:56 01.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

12:55 01.07.2020
НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

11:25 01.07.2020
Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

10:16 01.07.2020
Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

10:15 01.07.2020
Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

10:15 30.06.2020
Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

ПОСЛЕДНЕЕ

В тарифы на медуслуги нужно включить оплату коммунальных услуг – Квиташвили

В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

Порядок предоставления паллиативной помощи будет обнародован в пятницу

Планируя лечение за рубежом пациенты должны учитывать актуальную ситуацию с эпидемией COVID-19 - УАМТ

Доступ к вакцине от COVID-19 получат все члены ЕС или ЕАСТ, пожелавшие участвовать в этой инициативе – "АстраЗенека"

НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА