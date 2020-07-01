Медицина

17:56 01.07.2020

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

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Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

Снижение числа заболевших COVID-19 в Украине в последние три дня привели к стабилизации важных показателей развития эпидемии в Украине после месяца непрерывного роста.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в частности, максимум средней за две недели суточной заболеваемости в первую волну эпидемии составил 474 чел. и был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, а второй максимум пришелся на 29 июня – 547 чел. Между ними был локальный минимум в 382 чел. 29 мая.

Как свидетельствуют данные Минздрава, 29 мая Украина также вышла на локальный минимум усредненной за неделю суточной заболеваемости в 375 чел. после первого пика в 476 чел. в начале мая. После почти месяца непрерывного роста новый пик был достигнут 27 июня – 917 человек.

К началу июля эти показатели снизились до 840 чел. – среднее за две недели и 855 чел. – среднее за неделю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Среди других показателей, который стабилизировались в последние дни, число госпитализированных в сутки: 201 в среднем за неделю и 187 – в среднем за две недели, тогда как до этого они почти непрерывно росли с показателей 100-110 в конце мая-начале июня.

Прекратился также рост такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Он вернулся на уровень начала мая и составляет сейчас 8,5% при определенном правительстве граничном показатели для отдельных регионов 11%, хотя месяц назад опускался ниже 4%.

По-прежнему, достаточно сильно колеблются графики, отражающие число умерших от COVID-19. На 28 июня они достигли максимумов с начала эпидемии: почти 18 чел. в среднем за две недели и более 19 чел. в среднем за неделю, однако в последние три дня снижаются, вернувшись на уровень начала мая.

В то же время пока не удается остановить еще одну важную кривую – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате к середине полугодия этот показатель в Украине достиг 24,3 тыс., хотя месяцем ранее он был 13,6 тыс. и держался вокруг этого уровня около полумесяца.

В результате Украина вошла в определенную правительством "красную" зону заболеваемости – свыше 40 чел. на 100 тыс. населения с текущим значением этого показателя около 58.

Помимо того, по числу заболевших за последние две недели Украина пока также далека от таких же показателей в Европе, которые ЕС учитывает при открытии границ. В последние дни в Украине это значение стабилизировалось на уровне около 28 чел. на 100 тыс. населения, однако это примерно вдвое выше европейского уровня.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин был продлен до 31 июля.

Теги: #коронавирус #украина #минздрав
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