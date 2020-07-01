НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

Финансирование медучреждений, оказывающих специализированную и высокоспециализированную помощь, с 1 июля изменяется, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья в Fcebook.

Согласно сообщению, в частности повышаются тарифы на оказание услуг по экстренной медпомощи, для лечения острого инфаркта и инсульта. Новые тарифы будут действовать на услуги, которые будут предоставляться с июля.

НСЗУ на следующей неделе готова начать процесс заключения дополнительных соглашений на предоставление этих услуг по новым тарифам.

Помимо этого, до 1 октября продлено финансирование медучреждений по глобальному бюджету по пакетам "Хирургические операции в стационарных условиях" и "Стационарная помощь без проведения хирургических операций".

Кроме того, предусмотрено заключение договоров НСЗУ о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые по данным Госказначейства в I квартале 2020 года по механизму медицинской субвенции получили финансирование больше, чем по Программе медицинских гарантий. Для заключения таких договоров медучреждения должны подать в НСЗУ планы развития.