Медицина

11:25 01.07.2020

Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

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Минздрав Украины внедряет европейские подходы к интернатуре

Министерство здравоохранения Украины работает над внедрением европейских подходов к прохождению интернатуры, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы работаем над тем, чтобы в Украине был внедрен европейский подход к интернатуре. Поступление в интернатуру будет зависеть от качества завершения обучения, от сдачи экзаменов. В соответствии с рейтингом и е-реестром вакансий медучреждений в автономном режиме выпускник будет поступать в интернатуру. Этот порядок был наработан предыдущим составом министерства, мы продолжаем работу над ним", - сказала она.

Замминистра также отметила, что в 2020 году действует старый порядок прохождения интернатуры, а интерны смогут приступить к стажировке с 1 августа.

"Что касается вопросов, которые удалось решить за последнее время – принято постановление Кабмина, которым утвердили порядок использования бюджетных средств для организации стажировки врачей интернов на базах стажировки. Теперь распорядителем средств определены департаменты здравоохранения в областях. Они получают средства и передают их на базы стажировки. С 2021 года врачи-интерны будут получать зарплату за прохождение стажировки через Национальную службу здоровья в рамках отдельной образовательной программы", - добавила Микичак.

Теги: #медреформа #образование #интерны #минздрав
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