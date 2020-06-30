Медицина

14:51 30.06.2020

В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

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В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно ознакомится с исследованием китайских ученых, согласно которому новый штамм свиного гриппа - G4 - может привести к пандемии, заявил во вторник на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Мы внимательно прочитаем работу с целью понять, что в ней есть нового", - приводят его слова западные СМИ.

"Это (исследование - ИФ) также указывает на то, что мы не можем ослаблять наше внимание по отношению к гриппу, и нам надо быть бдительными и продолжать наблюдения, даже во время пандемии коронавируса", - отметил он.

Ранее в американском журнале PNAS была опубликована работа ученых из китайских университетов и Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая о штамме свиного гриппа G4. Исследователи установили, что G4 обладает "всеми существенно важными признаками, (указывающими - ИФ) на его высокую способность инфицировать людей".

Также при сдаче анализов на наличие соответствующих антител у сотрудников свиноводческих ферм удалось установить, что более 10% были инфицированы G4. Предполагается, что всего 4,4% людей может быть подвержено заражению вирусом.

Хотя вирус может передаваться от животного к человеку, а свидетельств передачи от человека к человеку пока нет, но ученые опасаются, что вирус в итоге может адаптироваться к человеку и начать передаваться между людьми.

и этом вирус H1N1, от которого происходит G4, вызвал пандемию в 2009 году.

Теги: #воз #грипп
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