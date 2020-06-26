Медицина

19:44 26.06.2020

ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

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ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

Программа медицинских гарантий (ПМГ) в рамках реформирования системы здравоохранения позволит актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медицинских услуг, считает и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

"В рамках ПМГ у нас появилось описание медуслуги, мы начинаем двигаться в сторону стандартов. Стандарты оказания медуслуг являются неотъемлемой частью контрактов, за соблюдением которых следит НСЗУ. Это позволяет говорить о соблюдении стандартов и качестве помощи для пациентов. Например, чтобы человека с подозрением на инфаркт или на COVID-19 привезли в медучреждение, где будет соответствующее оборудование и врачи соответствующей квалификации смогут ему помочь", - сказала она на видеоконференции в пятницу.

Мовчан также отметила важность реальной и объективной статистики об объемах оказанных медуслуг, подаваемой медучреждениями.

"У нас введена электронная статистика, это значит, что мы очень внимательно относимся к данным, которые вводятся в систему eHealth. Не нужно вводить цифру 100, если она на самом семь. Честная статистика – это честные оплаты, это конец историческим бюджетам, ни к чему не привязанным", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что благодаря внедрению унифицированной системы кодирования НСЗУ получает информацию об объеме услуг, которые оказывает медучреждение.

Кроме того, подключение медучреждения к eHealth и контакты, которые они заключают с НСЗУ, дают информацию о состоянии медсети. "Фактически проведена инвентаризация медучреждений, мы знаем, сколько их, что там за оборудование, какие специалисты там работают", - пояснила она, подчеркнув, что вся эта сведенная информация позволяет НСЗУ, клиникам и их собственникам строить мастер-планы развития сети.

В свою очередь, заместитель директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов также подчеркнул важность правильной маршрутизации пациента.

"Один из основных вопросов качественной медпомощи – это вопросы маршрута пациентов. Маршруты пациента с инфарктом были выстроены уже два года назад, пациентов с инсультом - в прошлом году. Наличие актуальных маршрутов гарантирует, что пациент получит медпомощь в полном объеме, а медучреждение получит деньги за соответствующий пакет", - сказал он.

Как сообщалось, НСЗУ предлагает выделить 240 млрд грн на финансирование ПМГ в 2021 году, что составляет примерно 6% ВВП, и еще 67 млрд грн - на лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.

НСЗУ подала свои предложения и расчеты относительно финансирования ПМГ в Минздрав.

Согласно проекту, увеличение объема произойдет не только за счет увеличения тарифов, но и за счет расширения перечня услуг, в частности по реабилитации и паллиативу, а также за счет внедрения новых пакетов медуслуг и расширения программы реимбурсации.

 

Теги: #медицина #пмг #мнение #стандарты
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