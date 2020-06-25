Планируя лечение за рубежом пациенты должны учитывать актуальную ситуацию с эпидемией COVID-19 - УАМТ

Многие страны в связи с эпидемией COVID-19 введи ограничения на въезд иностранных медицинских туристов, но часть стран смягчают эти ограничения для медтуризма, сообщила президент Украинской Ассоциации Медицинского Туризма (УАМТ) Виолетта Янышевская.

"К нам в УАМТ постоянно обращаются пациенты и просто туристы, которые нуждаются в советах о том, как безопасно организовать свою поездку за рубеж. Так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции постоянно изменяется, актуализация ситуации в ряде стран, куда едут на лечение /оздоровление пациенты чрезвычайно важна", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Для выезда за пределы Украины необходимо приобрести медицинскую страховку, которая в случае выявления заболевания COVID-19 покроет лечение в той стране, куда человек едет.

В некоторых странах, по приезду необходима обсервация в течение 14 дней, и на данный момент клиники, санатории, SPA&Wellness ряда стран не принимают иностранных пациентов. В ряде стран также существуют свои правила: из стран из "зеленой зоны" или внутри некоторых стран Евросоюза – могут пускать без обсервации. В некоторых странах требуется сдача тестов на COVID-19, при подтверждении отрицательного результата ПЦР тестов на COVID-19/экспресс тестов или медицинской справки будут пускать в ряд стран без 14-дневной обсервации.

По данным УАМТ, в частности, в Австрии пассажиры, освобожденные от ограничения въезда, должны самостоятельно пройти самоизоляцию дома в течение 14 дней или пройти карантин в течение 14 дней, однако это требование не распространяется при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более четырех дней назад. При этом медицинская справка должна подтверждать, что человек не заражен COVID-19. Путешественники, желающие въехать через открытую сухопутную границу, должны иметь при себе медицинскую справку, в которой указано, что путешественник не подвержен воздействию COVID-19, справка должна быть выдана максимум за четыре дня до прибытия и быть на английском, французском, немецком или итальянском языках. Путешественники, прибывающие в аэропорт Вены и не имеющие такой медицинской справки, могут провести тест на COVID-19 и получить результат за два-три часа.

Все пассажиры, прибывающие в Бахрейн, будут помещены в карантин на 14 дней, независимо от результатов теста COVID-19.

В Беларуси нет запрета на въезд в страну иностранных граждан, но белорусские клиники пока не принимают иностранцев на лечение. Пассажиры будут проходить досмотр, а те, у кого проявятся симптомы заболевания, могут быть помещены на карантин. До окончания карантина (самоизоляции) выезжать из Республики Беларусь указанным лицам запрещено.

Путешественники, прибывающие в Бельгию, должны оставаться дома в течение 14 дней после возвращения из путешествия, следить за своим здоровьем и практиковать социальное дистанцирование. Для путешественников, совершающих важные деловые поездки, карантин не требуется.

Болгария запретила въезд в страну большинству иностранных граждан, включая путешественников из некоторых европейских стран, в которых высокий уровень заболеваемости COVID-19. Все путешественники, независимо от национальности, подвергаются обязательному 14-дневному карантину.

В Великобритании ограничения на въезд в страну отсутствуют, но с 8 июня 2020 применяются новые меры для лиц, прибывающих в страну. В частности, до прибытия необходимо заполнить онлайн-форму отслеживания контактов, указав последующее местоположение самоизоляции, обязателен режим самоизоляции в течение 14 дней.

Германия отменила запрет на поездки в 26 стран-членов ЕС с 15 июня. Полиция вручит путешественнику бланк и проинструктирует его самостоятельно изолироваться и связываться с департаментом здравоохранения в случае необходимости.

Все путешественники с симптомами, связанными с COVID-19, направляются в местные органы здравоохранения, которые могут потребовать медицинского обследования или карантинных мер. Все прибывающие пассажиры подвергаются обязательному 14-дневному карантину.

В Испании с 15 мая пассажиры, прибывающие в Испанию из других стран, должны будут пройти самоизоляцию в своем доме/месте проживания в течение 14 дней сразу после прибытия.

В Казахстане приезжающие из-за рубежа, будут находиться в карантине до двух дней и тестироваться на COVID-19. Люди, у которых наблюдаются симптомы COVID-19 или которые имеют положительный результат теста на COVID-19, будут госпитализированы. Те, у кого тест отрицательный, будут освобождены после двух дней контролируемого карантина и должны будут пройти самоизоляцию дома на 12 дней.

В Китае авиационные власти продлят ограничения на международные рейсы до 30 июня. Все путешественники, въезжающие в Китай, будут проверены по прибытии и подвергнуты 14-дневному карантину в выбранном правительством учреждении или гостинице за свой счет, даже если они постоянно проживают в Китае.

В ОАЭ органы здравоохранения призывают всех вернувшихся путешественников в ОАЭ практиковать самоизоляцию в течение не менее 14 дней.

В Польше все путешественники будут обязаны пройти 14-дневный карантин, но обязательный карантин не требуется при транзите через Польшу.

В Турции въезд в страну без ограничений, но путешественники из стран "красной зоны" должны пройти тестирование или предоставить справку о негативном результате на COVID-19, а также пройти термометрию по прилету.

В то же время, Янышевская отметила, что путешественники, в том числе, медицинские туристы, приезжающие в Украину на лечение, также должны соблюсти ряд ограничений. В частности, с 15 июня в Украину разрешили въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не были на территории этих государств за последние 14 дней.

Для въезда в Украину иностранцам из "красной зоны" (страны, в которых активные случаи коронавирусной инфекции составляет больше 40 на 100 тыс. населения) необходимо пройти тест на COVID-19 по приезду, в аэропорту или предоставить справку про негативный результат на COVID-19 ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за семь дней до въезда. Также пройти термометрию в аэропорту и обязательную обсервацию/самоизоляцию в течение 14 дней, а при наличии симптомов заболевания – госпитализацию по страховке.

На основании опубликованного списка стран с зонами распространения COVID-19 Госпогранслужба Украины будет пропускать иностранцев в Украину, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома". Для принятия решения про обсервацию иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы. Люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах.

Янышевская подчеркнула, что места для обсервации были четко отобраны еще в апреле 2020 года, "однако многие объекты, которые ранее принимали на обсервацию, прежде всего, речь идет о санаториях и отелях, на данный момент уже принимают на лечение/оздоровление/проживание пациентов или обычных туристов и уже не работают как обсервационные объекты».

"Во многих странах во время покупки билетов пассажиры знакомятся с правилами въезда в Украину, им перед вылетом предлагается выбрать для прохождения объект обсервации или заменить обсервацию на самоизоляцию", - сказала она.

Янышевская также отметила, что для въезда в Украину иностранцы обязательно должны иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

В перечне документов для иностранного пациента также приглашение из клиники, письмо в Департамент консульской службы МИД Украины, письмо в Госпогранслужбу Украины, медстраховка от COVID-19 и результат ПЦР-теста на COVID-19 не позднее, чем за семь дней до въезда.