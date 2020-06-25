Доступ к вакцине от COVID-19 получат все члены ЕС или ЕАСТ, пожелавшие участвовать в этой инициативе[SN1] – "АстраЗенека"

Доступ к вакцине от COVID-19 получат все государства-члены Евросоюза или государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), пожелавшие участвовать в этой инициативе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор ООО "АстраЗенека Украина" Евгений Гайдуков.

Он уточнил, что потенциальную вакцину, находящуюся сейчас в разработке, в указанном объеме выразил готовность приобрести созданный Германией, Францией, Нидерландами и Италией "Альянс инклюзивных вакцин" (IVA).

"На текущий момент "Альянс инклюзивных вакцин" (IVA) выразил готовность приобрести до 400 миллионов доз потенциальной вакцины", - сказал он агентству.

По его словам, международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" задалась целью поставить вакцину как можно большему количеству стран по всему миру.

"И мы не только используем свои собственные производственные мощности, но также работаем с целым рядом партнеров, чтобы в рекордно короткие сроки одновременно сформировать сразу несколько цепочек поставок", - сказал он.

Гайдуков напомнил, что в рамках партнерских отношений с Коалицией по инновациям в сфере готовности к эпидемиям (СEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) "АстраЗенека" намерена поставить еще 300 млн доз в рамках глобальной инициативы распределения вакцин "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator). Инициатива учреждена Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и призвана обеспечить распространение вакцины по всему миру и равное ее распределение для всех нуждающихся стран.

Он подчеркнул, что "АстраЗенека" рада стать первой компанией, взявшей на себя обязательства поставки значительного количества доз вакцины для этой инициативы, и в настоящее время работает над формированием дорожной карты, чтобы обеспечить своевременный и осуществимый с финансовой точки зрения доступ к потенциальной вакцине в максимально сжатые сроки. При этом ожидается, что компания сможет выполнить обязательства на бесприбыльной основе в условиях пандемии благодаря ряду других соглашений.

"Доступ к вакцине получат все государства-члены ЕС или государства-члены ЕАСТ, пожелавшие участвовать в этой инициативе. IVA обязуется обеспечить равный доступ к вакцине всем участвующим странам по всей Европе. Кроме того, Альянс работает над тем, чтобы сделать часть вакцин доступной для стран с низким и средним уровнем дохода", - уточнил Гайдуков.

Он также напомнил, что в мае текущего года Оксфордский университет объявил о начале фазы II/III клинических исследований вакцины-кандидата от COVID-19 AZD1222 SARS-CoV-2.

"Исследования поздней стадии скоро начнутся и в других странах. Компания "АстраЗенека" осознает, что вакцина может не сработать, но настроена на ускоренное развитие клинической программы и увеличение объемов производства в условиях риска", - сказал он.

По словам Гайдуков, "АстраЗенека" также оперативно приступила к тестированию новых и существующих препаратов для лечения инфекции, включая осуществляемые в настоящее время исследования препаратов "акалабрутиниб" и "дапаглифлозин" у пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с международной биофармацевтической компанией AstraZeneca в рамках Альянса IVA на поставку до 400 млн доз вакцины против коронавируса, выпуск которой начнется к концу 2020 года. AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

В исследованиях принимают участие около 10 тысяч добровольцев.