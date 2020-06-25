Медицина

09:54 25.06.2020

Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

1 мин читать
Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения расширило перечень лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Вчера состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны относительно обновления стандартов предоставления медпомощи по COVID-19. В том числе рассмотрели вопрос относительно внесения дополнительных лексредств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, опыте других стран и клинических испытаниях. Например, такой препарат как дексаметазон внесли в клинический протокол", - сказал он.

Помимо этого, министр напомнил, что в случае несоответствия региона определенным критериям на протяжении трех дней региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна усилить карантинные ограничения.

"В постановлении правительства четко определено по каким показателям определяются критерии в той или иной области относительно усиления карантина. Один из этих показателей – тестирование. Если на протяжении трех дней этот показатель не соответствует критерию, установленному Кабмином, соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определится насчет усиления карантинных мер",- сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 25.06.2020
В Славянске у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19

В Славянске у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19

10:18 25.06.2020
Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

10:07 25.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - СНБО

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - СНБО

09:41 25.06.2020
В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

09:00 25.06.2020
В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 349 - выздоровели, 16 новых жертв вируса

В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 349 - выздоровели, 16 новых жертв вируса

23:02 24.06.2020
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

18:18 24.06.2020
В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

16:54 24.06.2020
В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

16:40 24.06.2020
НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

15:44 24.06.2020
McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

ПОСЛЕДНЕЕ

Из Харьковского диспансера радиационной защиты, начавшего принимать больных с COVID-19, увольняется персонал

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Онлайн-торговля лекарствами должна быть четко регламентирована на основе европейского законодательства – мнение

Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

Почти половина украинцев отмечают ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантина – соцопрос

Во многих странах из-за пандемии COVID-19 основные медуслуги предоставлялись ограниченно - ВОЗ

Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона для лечения коронавируса

"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

"Добробут" изучает возможность контрактов с НСЗУ в случае введения возможности сооплаты

Медсеть "Добробут" может отказаться от заключенных клиникой "Доктор Сэм" деклараций с врачами первички

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА