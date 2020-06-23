Из Харьковского диспансера радиационной защиты, начавшего принимать больных с COVID-19, увольняется персонал

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала, сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова.

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала Пирогова журналистам во вторник.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления на увольнения, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16 ", - сказала Пирогова.

Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала Пирогова.

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации корреспонденту агентства Интерфакс-Украина сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты", - сказали в пресс-службе ХОГА.