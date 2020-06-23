Медицина

13:24 23.06.2020

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

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Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19, сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время традиционной селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса во вторник.

Как сообщила пресс-служба главы государства, после установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные президентом.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что во Львовской области будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей.

Он также добавил, что сейчас Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса. Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.

Теги: #медики #коронавирус #зеленский #совещание
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