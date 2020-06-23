Медицина

10:30 23.06.2020

Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

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Минздрав намерен изменить оплату по пакетам COVID-19 – Степанов

Министерство здравоохранения Украины по результатам рабочей поездки во Львовскую область намерено внести изменение в формирование и оплату по тарифам COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Вчера я с рабочим визитом пребывал во Львовской области. Мы с ведущими специалистами и руководством Национальной службы здоровья (НСЗУ) посетили четыре больницы, три из которых занимаются лечением пациентов с COVID-19. В первую очередь принято решение о внесении изменений в формирование и оплату по пакетам лечения больных коронавирусной болезнью. В настоящее время они идут по принципу готовности предоставлять соответствующую медпомощь и меньше учтено количество больных, которым предоставляется медпомощь. Мы детально проговорили этот вопрос с нашими специалистами и, думаю, в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения", - сказал он.

Министр также отметил, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принимать решение по усилению карантинных мер в области. "Несоблюдение масочного режима, например, в общественном транспорте напрямую влияет на риск увеличения инфицирования и распространения коронавирусной болезни. Поэтому мы приняли решение увеличить контроль за соблюдением карантинных мер. В зависимости от развития ситуации региональная комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать соответствующие решения", - сказал Степанов.

"Меня также не устраивает работа лабораторного центра, который допустил увеличение очереди на тестирование. Там также очень медленно проходит эпидемиологическое расследование, в частности по медработникам: из 268 начатых эпидрасследований, завершили только три. Вчера я принял решение относительно усиления руководства лабцентра и в ближайшее время мы определимся с необходимыми кадровыми изменениями в руководстве системы здравоохранения Львовской области",- добавил министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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