Медсеть "Добробут" может отказаться от заключенных клиникой "Доктор Сэм" деклараций с врачами первички

Медицинская сеть "Добробут", купившая к конце мая клинику "Доктор Сэм", может отказаться от заключенных этой клиникой в рамках контракта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) деклараций с врачами первичного звена, сообщила медицинский директор сети Татьяна Аникеева.

"Наше сотрудничество в рамках государственной программы медицинских гарантий (ПМГ) и работы с НСЗУ не развивается, но мы встречаемся и обсуждаем точки соприкосновения. Учитывая отсутствие доплаты на уровне частной клиники с нашим сервисом и нашими подходами – это нереально (…) В "Докторе Сэме" мы будем отказываться от этих деклараций", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Аникеева уточнила, что в настоящее время "в рамках работы с НСЗУ по первичной помощи мы не можем предоставить весь тот комплекс услуг, который мы считаем необходимым".

Она также отметила, что "Добробут" не будет разрывать декларации, заключенные в рамках ПМГ клиникой "Борис" (до ее приобретения "Добробутом" - ИФ).

"Их (деклараций - ИФ) очень мало, и там достаточно сотрудников, чтобы обеспечить прием пациентов. Пока не будет доплаты, однозначно не будем вступать в государственную программу", - сказала она.

По словам Аникеевой, частные клиники будут заинтересованы в заключении контрактов с НСЗУ в том случае, если будет введен механизм сооплаты.

"Договор с НСЗУ пока исключает любую доплату. Надеюсь, что это когда-то изменится", - сказала она.

Как сообщалось, в конце мая текущего года медицинская сеть "Добробут" объявила о присоединении медицинской сети Doctor Sam, насчитывающей три поликлиники в Киеве. Ранее, летом 2019 года, она присоединила клинику "Борис".

Медсеть "Добробут" - частная многопрофильная больница. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.



Полный текст интервью Аникеевой будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".