Медицина

18:13 19.06.2020

Кабмин дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами

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Кабмин дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу расширил перечень товаров для борьбы с коронавирусом товарами ИФА-тестирования.

"Предлагается внести изменения в перечень товаров, работ и услуг для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Дополнить новыми позициями в части медизделий, оборудования и расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований, необходимых для лечения COVID-19",- прокомментировал такое решение министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы расширили перечень товаров для борьбы с коронавирусом, в частности это касается ИФА-тестирования, за счет чего сможем проводить массовое тестирование", - добавил о премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: #коронавирус #тесты #кабмин
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