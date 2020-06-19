Кабмин дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу расширил перечень товаров для борьбы с коронавирусом товарами ИФА-тестирования.

"Предлагается внести изменения в перечень товаров, работ и услуг для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Дополнить новыми позициями в части медизделий, оборудования и расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований, необходимых для лечения COVID-19",- прокомментировал такое решение министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы расширили перечень товаров для борьбы с коронавирусом, в частности это касается ИФА-тестирования, за счет чего сможем проводить массовое тестирование", - добавил о премьер-министр Денис Шмыгаль.