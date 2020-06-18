Медицина

23:32 18.06.2020

Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

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Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медицинским работникам второй и третьей звена с 1 сентября 2020 года повысят заработную плату, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.

"Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании так называемой реформы о них просто забыли", - заявил министр в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

Также он сообщил, что 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

Теги: #медработники #украина #зарплата #повышение
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