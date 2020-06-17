Медицина

15:00 17.06.2020

Медреформа не повлияла на закрытие инфекционных больниц - директор департамента договорной НСЗУ

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Медреформа не повлияла на закрытие инфекционных больниц - директор департамента договорной НСЗУ

Реформирование финансирования системы здравоохранения не повлияло на закрытие инфекционных больниц, считает директор департамента договорной работы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский.

"Мы не знаем на сегодня случаев закрытия инфекционных больниц, но мы понимаем, что реорганизация больниц – это компетенция собственников, местного совета, который решает, как обеспечивать сеть на той или иной территории", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Виленский подчеркнул, что монопрофильных инфекционных больниц в Украине в настоящее время всего 18.

"Монопрофильных инфекционных больниц, которые принимают только пациентов с инфекционными заболеваниями, всего 18. Большинство инфекционных пациентов в регионах лечатся в инфекционных отделениях, которые есть при многопрофильных больницах", - сказал он.

Виленский отметил, что "и в инфекционных больницах, и в инфекционных отделения, в основном, койки ожидания, которые большую часть времени пустуют, ожидают пациента, которому может потребоваться такая помощи", - сказал он.

"Обеспечивать работу инфекционной больницы, когда нет вспышки заболевания, можно по терапевтическому тарифу", - резюмировал Виленский.

Теги: #нсзу #медреформа #больницы
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