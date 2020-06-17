Зеленский поручил повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября

Зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более - в условиях усложненной эпидемической ситуации, заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Зеленский обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - подчеркнул Зеленский.

Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5тыс. 87 грн. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривень. После поднятия с сентября она будет примерно 10,5 тыс.. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тыс. грн, а младшего – будет приближаться к 6 тыс. грн.

"В нашей медицине именно специалисты - то, чем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, оборудование, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцев. Чтобы наши квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о них заботиться. Повышение зарплат - лучший способ показать, что мы их ценим", - подчеркнул Зеленский.