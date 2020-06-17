Медицина

13:25 17.06.2020

Минздрав предлагает изменить ПМГ на 2020г и с 1 июля увеличить финансирование отдельных программ за счет средств на COVID-19

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Минздрав предлагает изменить ПМГ на 2020г и с 1 июля увеличить финансирование отдельных программ за счет средств на COVID-19

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2020 год и увеличить финансирование отдельных программ.

Согласно проекту постановления правительства о внесении изменений в порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году, размещенном на сайте ведомства, в частности, с 1 июля 2020 года предлагается предусмотреть новый тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи, лечению инсульта и инфаркта, а также предусмотреть дополнительное финансирование для учреждений здравоохранения, которые по договорам с НСЗУ в 2020 году получают финансирование меньше, чем в 2019 году.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, реализация предлагаемых Минздрав инициатив потребует дополнительных расходов из фонда борьбы с COVID19.

В частности, проект постановления предусматривает повышение на 28% с 1 июля тарифа на медуслуги по оказанию экстренной медицинской помощи – до 16393,7 грн (в настоящее время 11661,24 грн). Данный тариф рассчитывается на основе капитационной ставки за готовность оказать медицинские услуги, связанные с экстренной медицинской помощью, для 100 человек.

Кроме того, Минздрав предлагает с 1 июля практически в двое повысить тариф на медпомощь при остром мозговом инсульте в условиях стационара до 30108 грн за пролеченный случай.

Кроме также проект постановления предусматривает с 1 июня до 31 декабря 2020 года переходное финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ на предоставление вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медпомощи.

По мнению авторов проекта, введение возможности такой кризисной поддержки дает возможность учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности в течение полугода адаптировать свою работу для получения в следующем году достаточного финансирования.

"С этой целью (в 2020 году - ИФ) был уменьшен объем финансирования программы медицинских гарантий на 906 млн грн и передано их в качестве медицинской субвенции для поддержки учреждений здравоохранения, которые имеют недостаточное финансирование. К сожалению, учитывая ситуацию, которая сложилась в связи с пандемией COVID-19, областные государственные администрации вынуждены были использовать эти средства в основном на борьбу с коронавирусной болезнью", - отмечается в проекте документа.

Теги: #бюджет #минздрас #коронавирус
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