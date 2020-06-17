Больницы закупают для лечения COVID-19 лекарства, которые считают эффективными - замминистра

Медучреждения на свое усмотрение закупают лексредства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ориентируясь также на утвержденный Министерством здравоохранения протокол лечения, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Выбор препарата – исключительно компетенция врача. Больницы закупают те или иные лексредства, которые считают эффективными. Стоит сказать, что в настоящее время в Украине Национальной службой здоровья контрактируются те медучреждения, которые предоставляют помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаченные средства позволяют больницам приобрести все необходимые препараты", - сказала она.

"Минздрав еще в начале эпидемии принял протокол предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции – стандарт (…), чтобы наши врачи могли выбрать тот или иной препарат и включить его в свой протокол лечения пациентов. Документ был направлен на то, чтобы дать врачам доступ к препаратам, защитить медиков юридически, поскольку в мире нет препаратов, которые действуют непосредственно на коронавирус. Соответственно, в комплексе лечения больных с COVID-19 врачи назначают, кроме предусмотренных, и большое количество лекарств, у которых есть симптоматическое действие", - добавила замминистра.

Микичак также подчеркнула, что в Украине из-за карантина значительно упал уровень вакцинации.

"Объем вакцинации в Украине в настоящее время занижен, что вызывает большую тревогу. Мы совместно с международными организациями работаем над тем, чтобы информировать о крайне высокой важности вакцинации. Карантинные меры не должны влиять на вакцинацию", - сказала она.