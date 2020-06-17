Медицина

11:16 17.06.2020

Больницы закупают для лечения COVID-19 лекарства, которые считают эффективными - замминистра

2 мин читать
Больницы закупают для лечения COVID-19 лекарства, которые считают эффективными - замминистра

Медучреждения на свое усмотрение закупают лексредства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ориентируясь также на утвержденный Министерством здравоохранения протокол лечения, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Выбор препарата – исключительно компетенция врача. Больницы закупают те или иные лексредства, которые считают эффективными. Стоит сказать, что в настоящее время в Украине Национальной службой здоровья контрактируются те медучреждения, которые предоставляют помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаченные средства позволяют больницам приобрести все необходимые препараты", - сказала она.

"Минздрав еще в начале эпидемии принял протокол предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции – стандарт (…), чтобы наши врачи могли выбрать тот или иной препарат и включить его в свой протокол лечения пациентов. Документ был направлен на то, чтобы дать врачам доступ к препаратам, защитить медиков юридически, поскольку в мире нет препаратов, которые действуют непосредственно на коронавирус. Соответственно, в комплексе лечения больных с COVID-19 врачи назначают, кроме предусмотренных, и большое количество лекарств, у которых есть симптоматическое действие", - добавила замминистра.

Микичак также подчеркнула, что в Украине из-за карантина значительно упал уровень вакцинации.

"Объем вакцинации в Украине в настоящее время занижен, что вызывает большую тревогу. Мы совместно с международными организациями работаем над тем, чтобы информировать о крайне высокой важности вакцинации. Карантинные меры не должны влиять на вакцинацию", - сказала она.

Теги: #лекарства #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 17.06.2020
Пять новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за сутки в ВСУ

Пять новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за сутки в ВСУ

11:01 17.06.2020
Минздрав предлагает утвердить концепцию производства в Украине противоинфекционных лекарств

Минздрав предлагает утвердить концепцию производства в Украине противоинфекционных лекарств

10:46 17.06.2020
Минздрав ожидает утверждения Кабмином доступа научных сотрудников к лечению в больницах

Минздрав ожидает утверждения Кабмином доступа научных сотрудников к лечению в больницах

10:45 17.06.2020
Минздрав разработал новый техрегламент косметической продукции

Минздрав разработал новый техрегламент косметической продукции

10:42 17.06.2020
7,84 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 194 умерших

7,84 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 194 умерших

10:41 17.06.2020
Кабмин Украины составил рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса

Кабмин Украины составил рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса

09:49 17.06.2020
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, еще в одном регионе осталось неизменным – СНБО

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, еще в одном регионе осталось неизменным – СНБО

09:30 17.06.2020
Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

09:15 17.06.2020
В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

08:56 17.06.2020
Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

ПОСЛЕДНЕЕ

Министра Степанова заслушают в профильном комитете Рады по поводу продолжения медреформы и выполнения требований МВФ

Депутаты намерены предоставить право на медпрактику преподавателям медвузов и врачам-интернам

"Биофарма" инвестирует в строительство нового лабораторного комплекса $7 млн

Royalty Pharma провела IPO на $2,2 млрд - крупнейшее в этом году

Разработка харьковских ученых ставит на ноги “хрустальных” детей - Владимир Манукян

Камбин по инициативе Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям медиков, пострадавшим от борьбы с COVID-19

Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

Минздрав в апреле-мае завершил ряд субпроектов по проекту ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Минздрав запустил инвестпроекты в Национальном институте рака и институте сердца

Минздрав намерен обеспечить поставки лекарств за средства бюджета-2020 до конца бюджетного периода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА