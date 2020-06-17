Минздрав предлагает утвердить концепцию производства в Украине противоинфекционных лекарств

Министерство здравоохранения обнародовало для общественного обсуждения проект распоряжения правительства об утверждении Концепции государственной целевой программы создания и развития внутреннего производства высококачественных лекарственных средств для профилактики и лечения особо опасных инфекционных и других заболеваний с целью обеспечения государственных потребностей Украины в 2020-2025 годах, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Основной целью этой концепции является обеспечение эпидемического благополучия населения, создание условий для предотвращения эпидемий, снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности вследствие инфекционных болезней за счет организации производства на территории Украины всех необходимых для полного обеспечения населения препаратов, с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций и новейших технологий", - сказала она.