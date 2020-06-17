Минздрав ожидает утверждения Кабмином доступа научных сотрудников к лечению в больницах

Министерство здравоохранения ожидает утверждения ряда документов правительством на ближайшем заседании относительно доступа научных сотрудников к лечебному процессу, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав закончил решение некоторых вопросов и ожидает принятия соответствующих постановлений Кабмина на ближайшем заседании. Это касается в первую очередь участия научно-педагогических работников, в частности ассистентов, доцентов, профессоров, аспирантов, в лечебном процессе на клинических базах, то есть в больницах. Кафедральные работники, по сути, остались вне лечебного процесса. Минздрав совместно с нардепами подготовил изменения в несколько законов, соответствующий законопроект внесен в ВР и мы ожидаем его рассмотрения", - сказала она.

Замминистра добавила также, что одновременно Минздрав ведет работу над постановлением Кабмина о клиническом учреждении здравоохранения, о базе стажировки. "Таким образом мы сможем полноценно сотрудничать во всех юридических рамках со всеми научными работниками медицинских вузов", - добавила замминистра.