Минздрав разработал новый техрегламент косметической продукции

Министерство здравоохранения намерено утвердить новый технический регламент на косметическую продукцию, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав разработал новую редакцию проекта постановления Кабмина об утверждении техрегламента на косметическую продукцию. Прежде всего мы настаиваем на исключении мутагенных и канцерогенных веществ из состава такой продукции", - сказала она.

По словам замминистра, ожидается, что подготовленный Минздравом проект постановления позволит гармонизировать техрегулирование косметической продукции в Украине с европейским законодательством, устранить юридические, административные и технические барьеры в торговле со странами ЕСEEST-3.