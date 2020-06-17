Министра Степанова заслушают в профильном комитете Рады по поводу продолжения медреформы и выполнения требований МВФ

17 июня состоится заседание Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования с участием народных депутатов, министра здравоохранения Максима Степанова и представителей международных партнеров Украины. Комитет рассмотрит предложения Министерства здравоохранения по корректировке второго этапа медицинской реформы и их соответствие требованиям МВФ.

Начало заседания в 16:00.

Подписав Меморандум МВФ по программе Stand-by, Украина взяла на себя обязательство продолжить трансформацию медицинских учреждений и реформу системы здравоохранения. Украинское правительство должно продолжить реформу путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

Как сообщалось, глава МОЗ Максим Степанов назвал первый этап медицинской реформы "экспериментом" и заявил, что главной целью реформы должна быть качественная и доступная медицина.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили также отметил необходимость более решительных действий в реформировании медицинской отрасли.

В частности, в эфире канала 1 + 1 он заявил: "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить".