Медицина

19:09 16.06.2020

"Биофарма" инвестирует в строительство нового лабораторного комплекса $7 млн

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"Биофарма" инвестирует в строительство нового лабораторного комплекса $7 млн

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) намерена инвестировать в строительство нового офисно-лабораторного комплекса $7 млн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, комплекс будет построен на территории завода в городе Белая Церковь (Киевская обл.).

"Часть объектов на территории научно-производственного комплекса (в Белой Церкви - ИФ) была продана компании "STADA Украина", мы приняли решение построить новый корпус. Это будет здание отдельное от корпуса завода-фракционатора", - сообщили в компании.

Кроме того, в компании сообщили, что "Биофарма" направила закупку лабораторного оборудования для диагностики COVID-19, тест-систем, ИВЛ, анализаторы газов в крови $500 тыс.

Как сообщалось, "Биофарма" начала клинические испытания своего препарата "Биовен" для лечения осложнений, вызванных COVID-19. В настоящее время в исследование привлечено 20 человек.

Кроме того, "Биофарма" привлекает доноров с антителами к COVID-19. На сегодня компания протестировала 9400 человек (антитела обнаружены у 54 человек, или 0,59%) и собрала 37 литров реконвалесцентной плазмы.

"Биофарма" начала разработку гипериммунного иммуноглобулина на основе плазмы перенесших COVID-19 людей, этот препарат может быть эффективным для специфического лечения COVID-19.

Разработка препарата осуществляется в рамках участия "Биофармы" в работе Международного альянса компаний, специализирующихся на производстве препаратов из плазмы крови, в который также входят Takeda и CSL, Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics. Заготовку такой плазмы проводят плазмоцентры в Сумах, Черкассах, Днепре, Харькове

"Биофарма" также начала клинические исследования по оценке эффективности препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2.

Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове

Теги: #инвестиции #фармпроизводство #биофарма
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