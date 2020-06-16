Royalty Pharma провела IPO на $2,2 млрд - крупнейшее в этом году

Американская биофармацевтическая компания Royalty Pharma Plc провела первичное размещение акций (IPO) на сумму $2,2 млрд по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона, подтвердив высокий спрос со стороны инвесторов.

Компания продала 77,7 млн акций по цене $28 за каждую. В результате IPO Royalty Pharma стало крупнейшим в этом году, обойдя недавнее размещение Warner Music Group Corp. объемом $1,9 млрд.

Исходя из цены размещения, в целом рыночная стоимость компании оценивается в $16,7 млрд, пишет Financial Times.

Торги акциями Royalty Pharma начнутся во вторник на бирже Nasdaq под тикером RPRX.

Андеррайтерами размещения выступили 13 банков, включая J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и UBS.

Royalty Pharma была основана в 1996 году. Компания финансирует инновации в биофармацевтической промышленности как напрямую, так и косвенно. Она сотрудничает с другими компаниями для совместного финансирования клинических испытаний на поздних стадиях и запуска новых продуктов в обмен на будущие роялти, а также приобретает существующие роялти у первоначальных разработчиков лекарств. Royalty Pharma сотрудничает с такими известными фармпроизводителями, как Merck, Gilead и Johnson & Johnson.

В 2019 году компания увеличила выручку от роялти на 8% - до $1,6 млрд.