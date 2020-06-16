В Украине уже несколько лет эффективно лечат тяжелые ортопедические патологии у детей. Это стало возможным благодаря изобретению ротационно стабильного интрамедуллярного телескопического фиксатора с растущей частью для шейки бедренной кости. Производство поддерживает харьковский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда «Ренессанс Медико» Владимир Манукян .

До 2004 года украинские дети с тяжелыми ортопедическими патологиями, связанными с деформациями длинных костей конечностей, были лишены шанса на полноценную жизнь. Такие генетические заболевания, как несовершенный остеогенез были фактически приговором, а “хрустальные” дети с таким диагнозом - безнадежными случаями для отечественной медицины.

15 лет назад у таких детей появилась надежда. На вооружении у украинских медиков появилась более или менее адекватная технология, позволяющая исправить генетическую ошибку - канадская система Fassier-Duval с “растущим” стержнем. Конструкция росла вместе с естественным ростом кости конечности ребенка, что давало им возможность самостоятельно ходить. И, хотя система считается мировым золотым стандартом в лечении таких ортопедических патологий, у нее был серьезный недостаток.

У канадских телескопических стержней есть изъян, способный свести на нет все усилия хирургов.

“Стержень Fassier-Duval - ротационно нестабилен. Кроме этого, у него нет фиксации шейки бедренной кости. В лечении тяжелых патологий это могло стать причиной серьезных осложнений в процессе лечения. Например, спиральных переломов и ротационной деформации”, - рассказывает Сергей Хмызов, заведующий отделением детской ортопедии Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, доктор медицинских наук.

“Мы вынуждены были оперативно искать подходящее решение. И его нашел главный конструктор харьковского предприятия “Восток-Н” Андрей Ковалев. Он сделал фактически невозможное – создал ротационно стабильный интрамедуллярный телескопический фиксатор с растущей частью для шейки бедренной кости”, - отметил Сергей Хмызов.

Совместная разработка ПКП “Восток-Н” и Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко при финансовой и организационной поддержке харьковского предпринимателя Владимира Манукяна сделала прорыв в лечении тяжелых ортопедических патологий. Интрамедуллярные телескопические фиксаторы украинского производства получили сертификат ISO_3485 и сейчас являются наиболее совершенной технологией в своем роде.

“Наша разработка активно применяется на практике с 2009 года, и ее эффективность сложно переоценить. Мы видим результаты: дети, которые вопреки своему тяжелому диагнозу, могут самостоятельно ходить. Это - самая высокая награда за наши труды и усилия. Именно эта конструкция избрана общественной организацией “Всеукраинская ассоциация хрустальных людей” и Министерством здравоохранения, как золотой стандарт для лечения этой категории пациентов”, - отметил учредитель БФ “Ренессанс Медико” Владимир Манукян.





