Камбин по инициативе Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям медиков, пострадавшим от борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник.

"Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время", - сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Шмыгаля, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заразились во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной болезнью.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.