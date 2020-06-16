Медицина

14:38 16.06.2020

Камбин по инициативе Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям медиков, пострадавшим от борьбы с COVID-19

1 мин читать
Камбин по инициативе Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям медиков, пострадавшим от борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник.

"Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время", - сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Шмыгаля, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заразились во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной болезнью.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #медики #выплаты #совещание #шмыгаль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 16.06.2020
По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

18:57 15.06.2020
Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа" - нардеп Кравчук

Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа" - нардеп Кравчук

18:41 15.06.2020
На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

15:47 13.06.2020
Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

14:57 12.06.2020
Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

17:30 11.06.2020
Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

16:15 11.06.2020
Законопроект о поддержке ВИЭ должен соответствовать условиям меморандума с инвесторами – Шмыгаль

Законопроект о поддержке ВИЭ должен соответствовать условиям меморандума с инвесторами – Шмыгаль

15:45 11.06.2020
Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

15:22 11.06.2020
Клиники первой волны смогут принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

Клиники первой волны смогут принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

15:15 11.06.2020
Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи

Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

Минздрав в апреле-мае завершил ряд субпроектов по проекту ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Минздрав запустил инвестпроекты в Национальном институте рака и институте сердца

Минздрав намерен обеспечить поставки лекарств за средства бюджета-2020 до конца бюджетного периода

Нормативные акты по пересмотру тарифов программы медгарантий находятся на согласовании, вступят в силу с 1 июля – Степанов

Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве за 11 дней выросла почли на треть – Степанов

Реформа здравоохранения будет продолжена в 2020г с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины"

"Дарница" выпустила антисептик по рекомендациям ВОЗ

Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА