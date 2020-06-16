Медицина

11:20 16.06.2020

Минздрав в апреле-мае завершил ряд субпроектов по проекту ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

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Минздрав в апреле-мае завершил ряд субпроектов по проекту ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

 Министерство здравоохранения в апреле-мае завершило ряд субпроектов по проекту Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За весь период проведения проекта в Днепропетровской области, например, введено в эксплуатацию 17 амбулаторий, из них шесть – в апреле-мае 2020 года. Кроме того, еще по шести амбулаториям завершены работы по реконструкции и капремонту и объекты готовят к введению в эксплуатацию. По этому же проекту в апреле-мае 2020 года заключены договора на поставку медоборудования для больниц интенсивного лечения в Днепре и Павлограде на сумму $900 тыс.", – сказала замминистра.

Кроме того, по ее словам, завершены работы по реконструкции и введены в эксплуатацию четыре сельских амбулатории в Ривненской области, в том числе заключены договоры на поставку медоборудования для отделения интервенционной радиологии Сарненской центральной районной больницы.

В Запорожской области ввели в эксплуатацию 50 гематологических анализаторов для медучреждений первички.

В Волынской области ввели в эксплуатацию три амбулатории семейной медицины, а также осуществлена поставка станции медицинского кислорода в областную клиническую больницу.

В Полтавской области дополнительно привлекли финансирование на поставку аппаратов искусственного кровообращения, кардиовертеров-дефибрилляторов, которые имплантируются. "Осуществлена частичная поставка для Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского и Полтавского областного кардиологического диспансера", - уточнила замминистра.

По словам Шаталовой, 27 апреля проект продлили до 2022 года.

"27 апреля 2020 года была подписана реструктуризация этого проекта, в соответствии с которой был увеличен объем финансирования и продлен срок договора о займе до марта 2022 года. Но в сентябре текущего года уже заканчивается реализация субпроектов в семи областях: Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской, Волынской, Полтавской, Львовской и Ривненской. Мы предварительно согласовали с Минфином и направили на рассмотрение в Минэкономразвития и Минюст проект распоряжения Кабмина об увеличении объема финансирования и планирования расходов на сумму 329 млн грн. Таким образом мы пытаемся исправить ситуацию, когда области не могли подписать договоры или оплатить товары, работы и услуги по заключенным договорам", - сказала она.

Как сообщалось, в рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

Теги: #вб #проекты #минздрав
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