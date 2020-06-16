Минздрав запустил инвестпроекты в Национальном институте рака и институте сердца

Министерство здравоохранения Украины запустило инвестиционные проекты в Национальном институте рака и Национальном институте сердца, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За предыдущую неделю Минздрав скоординировал два инвестиционных проекта относительно молекулярно-генетической лаборатории, запланированной после реконструкции в Национальном институте рака. Реализация этого проекта позволит снизить диагностические и лечебные ошибки в онкологических диагнозах по меньшей мере на 25% и по меньшей мере вдвое повысить способность и возможность количества аутологичных трансплантаций и как следствие лечение будет проходить в Украине, а не за границей. Второй проект касается Национального института сердца, в частности обновление оборудования, термомодернизация здания", - сказала она.