Нормативные акты по пересмотру тарифов программы медгарантий находятся на согласовании, вступят в силу с 1 июля – Степанов

Нормативные акты относительно пересмотра тарифов программы медгарантий находятся на этапе согласования и вступят в силу с 1 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, я думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медучреждения получат финансовый ресурс, который позволит им выплачивать зарплаты, не закрыться. Эти меры мы будем принимать до конца 2020 года", - сказал он.

"Естественно параллельно мы отрабатываем механизмы, каким образом в 2021 году будет функционировать наша система оказания медицинской помощи и каким образом мы будем строить систему здравоохранения", - добавил министр.