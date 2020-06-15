Медицина

10:23 15.06.2020

Нормативные акты по пересмотру тарифов программы медгарантий находятся на согласовании, вступят в силу с 1 июля – Степанов

1 мин читать
Нормативные акты по пересмотру тарифов программы медгарантий находятся на согласовании, вступят в силу с 1 июля – Степанов

Нормативные акты относительно пересмотра тарифов программы медгарантий находятся на этапе согласования и вступят в силу с 1 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, я думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медучреждения получат финансовый ресурс, который позволит им выплачивать зарплаты, не закрыться. Эти меры мы будем принимать до конца 2020 года", - сказал он.

"Естественно параллельно мы отрабатываем механизмы, каким образом в 2021 году будет функционировать наша система оказания медицинской помощи и каким образом мы будем строить систему здравоохранения", - добавил министр.

Теги: #гарантии #степанов #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 15.06.2020
Степанов: мы наблюдаем больше случаев COVID-19 из-за игнорирования карантинных ограничений

Степанов: мы наблюдаем больше случаев COVID-19 из-за игнорирования карантинных ограничений

10:03 15.06.2020
Степанов: мы настаивали на увеличении количества единиц транспорта перед запуском

Степанов: мы настаивали на увеличении количества единиц транспорта перед запуском

11:08 13.06.2020
Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

10:35 13.06.2020
Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

11:22 12.06.2020
За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

10:45 12.06.2020
Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве за 11 дней выросла почли на треть – Степанов

Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве за 11 дней выросла почли на треть – Степанов

20:26 11.06.2020
Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление

Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление

12:10 11.06.2020
Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

10:46 11.06.2020
Методы лечения коронавируса должны проходить клинические исследования – министр

Методы лечения коронавируса должны проходить клинические исследования – министр

10:16 11.06.2020
Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

ПОСЛЕДНЕЕ

Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

Реформа здравоохранения будет продолжена в 2020г с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины"

"Дарница" выпустила антисептик по рекомендациям ВОЗ

Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

Возможность повторного инфицирования COVID-19 научно пока не подтверждена - Степанов

Минздрав централизовано не закупал тест-системы "Укргентеха" - Степанов

Министр здравоохранения определился с кандидатом на должность главы НСЗУ

В Минздраве разрабатываются антикризисные меры для развития высокоспециализированных больниц - Степанов

В Минздраве создали подразделение по вопросам трансплантации и лечения украинцев за границей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА