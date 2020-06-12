Медицина

12:25 12.06.2020

Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

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Меморандум с МВФ предусматривает защиту решений НСЗУ от конфликта интересов – НСЗУ

Согласно меморандуму, подписанному с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривается защита решений Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) от конфликта интересов, отмечают в НСЗУ.

"В меморандуме говорится: для того, чтобы закупки НСЗУ лучше обеспечивали потребности пациентов, принятие решений НСЗУ будет прозрачно и защищено от конфликта интересов, в частности запретом участия поставщиков услуг в управленческих структурах НСЗУ", - сообщает НСЗУ в пресс-релизе.

В НСЗУ также напоминают, что, согласно меморандуму с МВФ, трансформация системы здравоохранения в Украине продолжится в 2020 году путем распространения нового способа финансирования на вторичную специализированную помощь, а НСЗУ продолжит следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями медучреждений.

Кроме того, будет продолжено преобразование больниц в некоммерческие предприятия в муниципальной собственности. Их финансирование будет осуществляться строго по договорам с НСЗУ.

По словам и.о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан, меморандум с МВФ еще раз зафиксировал основные структурные маяки трансформации системы.

"Во-первых, финансирование специализированных медучреждений должно осуществляться через единого плательщика - НСЗУ, никаких возвратов к финансированию через бюджетную субвенцию или особого финансирования для некоторых медучреждений не предусмотрено. Во-вторых, объем финансирования медучреждения должен зависеть от результатов его работы - чем больше услуг предоставляет медучреждение, тем больше финансирования оно должно получить. Кроме того, медучреждение, предоставляющее медуслуги, должно соответствовать четким требованиям", - резюмировала Мовчан.

Теги: #нсзу #мвф
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